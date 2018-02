De foto van de dag van Pim Ras

Zes vragen, zes antwoorden Nog even over die dopingzaak bij curling...

17:21 Je kunt het je bijna niet voorstellen. Je bent sporter van een ploeg die de schijn ontzettend tegen heeft. Bent actief in een sport die niet meteen bekend staat om zijn fysieke vereisten – voor de buitenwereld althans. En dan gebruik je ook nog een middel waarvan het effect wetenschappelijk niet is bewezen. Waar ging het mis met de Russische curler Alexander Kroesjelnitski? ,,Het is stom, en Alexander is niet stom.”