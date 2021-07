De hoogte- en dieptepunten van dag drie op Olympische Spelen

Zwemmen

Arno Kamminga maakte alle verwachtingen waar door op de 100 meter schoolslag zilver te pakken. Goud was te hoog gegrepen, want tegen regerend kampioen Adam Peaty was niemand opgewassen. Met zilver deed Kamminga wat hij hoopte te doen: eremetaal pakken. In een tijd van 58,00 was hij ruim tweede achter Peaty, die 57,37 noteerde.

,,Ik ging met de tweede tijd de finale in, maar dan moet je het nog wel even doen. Ik voelde de spanning wel. Hoger kan niet, dat brengt toch een speciaal gevoel met zich mee. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor", aldus Kamminga.

Mountainbiken

Goud veroveren lukte niet bij de wielervrouwen, dus moest het een dag later gebeuren in het mountainbiken. Alleskunner Mathieu van der Poel zag er bij de start gespannen uit en wist het zeker: dat plankje na de drop ligt er. Het lag er bij het testevent en ook zaterdag bij de verkenning lag het plankje er. Eenmaal aangekomen bij de bewuste plek zag Van der Poel de ene na de andere mountainbiker springen, maar hij bleef vertrouwen op het plankje.

Tevergeefs: het plankje lag er niet. Van der Poel kukelde voorover en kwam hard op de grond terecht. Hij probeerde zijn weg nog te vervolgen, maar na een oneerlijke strijd moest hij met heupklachten en een mentale tik opgeven. Tom Pidcock pakte het goud, voor Van der Poel is het een kwestie van oplappen en over drie jaar in Parijs opnieuw proberen.

Handboogschieten

Hij moest een score van negen of hoger halen om het brons binnen te slepen, maar op het moment dat de druk het hoogst was mikte Sjef van den Berg in het rode vlakje. Geen bronzen medaille, maar een allesbeslissende shoot-off door de score van slechts acht punten. Daarin zag het er voor Van den Berg, Steve Wijler en Gijs Broeksma goed uit. Broeksma scoorde een 10, Van den Berg een 9 en ook Wijler een 9.

De Japanse opponent moést tien punten scoren om het brons te veroveren en deed dat ook. Doordat de pijl van de Japanner dichter bij het midden zat dan de pijl van Broeksma, pakte Japan het brons en grijpt Van den Berg bij zijn laatste olympische optreden opnieuw naast een plak in teamverband. Hij komt nog wel individueel in actie.

Tennis

Ook voor de tennissers was het geen geweldige dag. Kiki Bertens en Demi Schuurs werden in de tweede ronde van het dubbelspel uitgeschakeld door de Russinnen Veronika Koedermetova en Jelena Vesnina. Voor Bertens is haar carrière zelfs voorbij. Bertens en Schuurs zouden in het gemengd dubbelspel nog in actie komen, maar door een positieve coronatest van Jean-Julien Rojer heeft de Nederlandse ploeg zich teruggetrokken. Lees hier verder.

Hockey

De hockeyvrouwen hebben goede zaken gedaan door na India (5-1) ook Ierland (4-0) te verslaan. Felice Albers maakte al na acht minuten de openingstreffer. De andere doelpunten vielen pas in het laatste kwart. Woensdag treft Nederland de volgende tegenstander: Zuid-Afrika. Lees hier verder.

Waterpolo

Dertien jaar geleden wonnen de waterpolosters onder leiding van Robin van Galen nog goud, waarna de Spelen van 2012 en 2016 niet werden bereikt. Nu zijn de waterpolosters weer terug op het hoogste podium. Het begin was redelijk overtuigend: halverwege stonden de vrouwen met 8-4 voor tegen Australië.

Een overwinning leek binnen handbereik, maar in het tweede deel van de wedstrijd werd Australië sterker en wonnen ze uiteindelijk zelfs met 15-12. Geen fijn begin, maar er is ook hoop voor de ploeg van Arno Havenga: de beste vier van de vijf ploegen gaan door naar de kwartfinales. Dat moet wel lukken.

Watersport

Kiran Badloe stond heel even aan de leiding in de RS:X-klasse, maar raakte zijn koppositie kwijt nadat een protest van concurrent Mattia Camboni was toegewezen. Badloe had Camboni te weinig ruimte gegeven bij een boei. Badloe zakt door de straf naar de derde plek in het klassement, maar er komen nog zes races aan.

Marit Bouwmeester beleefde een prima dag. Bouwmeester stelde zondag nog teleur maar herpakte zich en finishte vandaag als zevende en tweede. In het klassement staat ze vijfde. Lees hier verder.



Skateboarden

Net geen medaille voor Roos Zwetsloot. De 20-jarige skateboardster uit Zeist eindigde op het onderdeel street als vijfde. Nederland moet dus nog even wachten op de eerste medaille op het nieuwe olympische onderdeel. Het goud was voor de Japanse Momiji Nishiya, het zilver ging naar de Braziliaanse Rayssa Leal. Beide skateboardsters zijn pas 13 jaar oud en behoren tot de jongste medaillewinnaars ooit op de Spelen.

Basketbal

De Nederlandse 3x3 basketballers hebben vandaag goede zaken gedaan. De eerste partij werd gewonnen van België (18-17 na overtime). Ook het tweede duel draaide op een verlenging uit. Tegen de Polen eindigde het op 22-20 uit en daarom blijft Nederland tweede in de poule. Die plek geeft recht op een plek in de halve finales. Morgen wacht de laatste groepswedstrijd tegen Letland.

Beachvolleybal

Het ziet er niet goed uit voor Raïsa Schoon en Katja Stam. De debutanten hebben ook hun tweede groepswedstrijd verloren. Het Zwitserse duo Heidrich/Vergé-Dépré was in twee sets te sterk. Het eindigde in 22-20 en 21-18. Donderdag moet er gewonnen worden van Sude/Borger uit Duitsland om nog kans te maken op de tussenronde.

