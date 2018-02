De massastart? Wie het weet mag het zeggen

Door Rik Spekenbrink Annouk van der Weijden en Irene Schouten hadden gisterochtend tactisch overleg. Ze namen de scenario’s door van het verloop van de massastart, het nieuwe olympische schaatsonderdeel dat vanmiddag wordt gereden. Voor zover dat mogelijk is althans. En ze bespraken de tegenstanders. Wie is goed in de sprint, wie valt graag aan? ,,Dat soort dingen moet je allemaal weten. Wie is wie en wat kun je van haar verwachten”, zegt Van der Weijden. ,,De massastart vraagt zo’n andere voorbereiding dan een individuele afstand. Dan draait het in je training om timing, op techniek. Nu ben je tactisch bezig, vooral met je hoofd. Het heeft allebei wel wat.” Wat de tactiek of tactieken van Van der Weijden en Schouten zijn, wilden ze uiteraard niet vertellen. ,,Een aantal buitenlandse teams heeft Nederlandse coaches. Die moeten we niet wijzer maken”, zei Van der Weijden. Aan de andere kant weet iedereen: Schouten is de afmaker als het op een sprint aankomt, Van der Weijden kan gedurende de race van 16 rondes een aanval plaatsen of juist een gat dichtrijden. ,,Je moet vooral alert zijn.”

Van der Weijden had even een paar dagen nodig om te herstellen van haar 5 kilometer. Of vooral van het resultaat. Ze werd na de laatste rit van de Russin Voronina nét vierde, de meest ondankbare plek. ,,Het was best lastig om de knop om te zetten. Ik trainde wel, maar het ging niet goed. Die vorm is ook snel weg, dacht ik nog. Maar het gewoon dat mijn hoofd er nog niet naar stond. Nu is de pijn een beetje gesleten en schaats ik weer lekker rond.”



Voor Schouten is de massastart haar eerste onderdeel, ze is al ruim drie weken in Zuid-Korea, alles draait om vandaag. ,,Eindelijk mag ik”, zei ze gisteren. Het slechte nieuws: Schouten verwacht een saaie koers. Door het systeem met halve finales, waarbij het winnen van één van de tussensprints volstaat om de finale te halen, kan die eindstrijd vol zitten met sprinters, denkt Schouten. ,,En dan zullen alle ogen op mij zijn gericht. Iemand als Claudia Pechstein bijvoorbeeld, die de koers hard kan maken met een aanval, zou ik er graag bij hebben. Maar die zal het lastig krijgen in die halve finales.” De tussensprints zijn te belangrijk in de ogen van Schouten. ,,Sommige rijdsters doen het voor een vierde of zesde plek. Wat mij betreft mag de massastart sowieso zwaarder worden, langer dus.”