De Nederlandse medailles tijdens de Winterspelen

Skeletonster Bos voldoet niet aan kwa­li­fi­ca­tie-eis, maar houdt toch hoop op Spelen

15:17 Kimberley Bos zakte na haar twintigste plaats bij de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz terug naar de dertiende positie in de totaalstand. Dat is voor NOC*NSF niet genoeg om deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen in februari. Bob en Slee Bond Nederland (BSBN) rekent op clementie van de sportkoepel.