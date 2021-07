De Thuisblijvers | Adrie van der Poel kijkt voor tv naar gouden jacht Mathieu: ‘Veel te nerveus’

Eerste coronabe­smet­ting vastge­steld in olympisch dorp in Tokio

17 juli In het olympisch dorp in Tokio is iemand die betrokken is bij het organiseren van de Spelen positief getest op het coronavirus. Volgens een woordvoerder van het organisatiecomité gaat het om de eerste besmetting die tot dusver is vastgesteld in het dorp.