Deze Nederlanders komen zondag in actie

Dubbele gevoelens voor De Jong: 'Niet mijn beste race'

16:58 Dubbele gevoelens had Antoinette de Jong na haar bronzen 3 kilometerrit. Ze was niet, zoals 4 jaar geleden in Sotsji, onder de druk en zenuwen bezweken. Maar het was ook niet de rit van haar leven, de race die naar goud had moeten leiden. ,,Enorm balen. Maar morgen, overmorgen en daarna zal ik wel blij zijn met brons.”