Dit heb je vannacht gemist: sensationeel zwemzilver voor Kamminga, ‘slechts’ brons voor roeisters na misslag

Arno Kamminga

Zwemmer Arno Kamminga veroverde zijn tweede medaille. De 25-jarige Katwijker pakte ook zilver op de 200 meter schoolslag. Kamminga eindigde eerder al als tweede op de 100 meter. De houder van het Nederlands record (2.06,85) zwom na een razendspannende race die Kamminga tot een meter of 15 voor de finish leidde naar het zilver in 2.07,01. De olympische titel ging naar de Australiër Izaac Stubblety-Cook (2.06,38). Kamminga bezorgde Nederland de dertiende medaille op de Spelen van Tokio.



TeamNL staat nu op twee keer goud, zeven keer zilver en vier keer brons. Kamminga is na Wieger Mensonides de tweede Nederlandse zwemmer met een olympische medaille op de 200 school. Hagenaar Mensonides pakte in 1960 brons op de Spelen van Rome.

Roeibrons

Roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis wilden elkaar absoluut niet afvallen na de olympische finale in de lichte dubbeltwee, maar een misslag van Keijser in de laatste 100 meter van de finale, in roei-jargon een ‘snoek’, kostte het Nederlandse duo het goud in Tokio. Dat hakte er aanvankelijk heel hard in, zeker omdat de Nederlandse boot stevig aan de leiding lag na 1900 meter. Maar toen het na de mispeer verkeerd ging, remden de Nederlandse roeivrouwen zo af, dat Italië en Frankrijk nog voorbijkwamen. Ze wonnen nog net brons. Het verschil met nummer vier Groot-Brittannië was 0,01 seconde. ,,Er is geen schuldvraag”, zei Paulis ver na afloop.

Volledig scherm Marieke Keijser en Ilse Paulis (rechts). © ANP

Handbalsters naar kwartfinales

De Nederlandse handbalsters plaatsten hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de kwartfinales. Nederland versloeg Angola met 37-28. De handbalsters spelen eerst nog in de groep tegen Noorwegen en Montenegro.

BMX’ers massaal naar halve finales

BMX’ers Niek Kimmann, Twan van Gendt en Joris Harmsen drongen door tot de halve finales. Daarvoor was een plaats bij de beste vier nodig in heats met zes fietscrossers. Kimmann en Van Gendt werden respectievelijk eerste en tweede in hun heat, Harmsen eindigde in een andere startgroep als tweede achter de Fransman Joris Daudet. Kimmann was deze week de meest besproken BMX’er in Tokio nadat tijdens een training een niet oplettende official pal voor hem de baan over wilde steken. Bij de val liep hij een scheurtje in de linkerknieschijf op. Ook bij de vrouwen boekten TeamNL drie halve finaleplekken. Laura Smulders, winnares van brons op de Spelen van Londen, eindigde als eerste in haar heat. Haar zus Merel, debuterend op de Spelen, werd derde in haar heat. Judy Baauw, eveneens debutante in Tokio, sloot haar heat na drie runs af als tweede. De halve finales zijn morgen. Dan zijn ook de finales.

Hockeyers geven voorsprong weg

Stabiliteit is bij de Nederlandse hockeyers nog ver te zoeken. De ploeg van Max Caldas lag op koers voor een derde overwinning, maar verspeelde de zege en kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Groot-Brittannië: 2-2.

Judogoud ook vandaag onbereikbaar

Judoka Guusje Steenhuis werd in de kwartfinales uitgeschakeld. De 28-jarige Steenhuis verloor bij de laatste acht van de klasse tot 78 kilogram op straffen van de Zuid-Koreaanse Yoon Hyun-ji. Steenhuis is de nummer 5 van de wereld, Yoon staat achttien plekken lager op de ranglijst. Steenhuis heeft via de herkansingen nog kans op een (bronzen) medaille. Voor Michael Korrel was het na vijf minuten al klaar na ene nederlaag tegen Karl-Richard Frey.

