Dit mag je morgen niet missen op de Olympische Spelen

Roeien: zes finales in twee uur tijd

Vanaf 01.10 uur

De wekker moet vroeg staan, of je moet juist laat naar bed - maar dan gaat het ook hard. In krap twee uur tijd worden zes roeifinales afgewerkt, met zes Nederlandse boten aan de start. Als de voortekenen niet bedriegen gaat nu eindelijk het eerste goud vallen voor Nederland. Dat zou een fijne en welkome opsteker zijn na een week met veel hectiek, speciaal in de zwaar getroffen roei-equipe.

Judo: Van ’t End weer de mat op

Vanaf 04.06 uur

Zijn grootste succes beleefde hij hier in Nippon Budokan, op de grond waar Anton Geesink in 1964 zegevierde. Vandaag mag Noël van ’t End weer de mat op, bijna twee jaar na zijn wereldtitel. En over Geesink gesproken: Van ’t End poseerde in de week voor de Spelen nog naast het pak dat de eerste Nederlandse judokampioen droeg in 1964 en momenteel staat uitgestald op de Nederlandse Ambassade in Tokio. Voor een laatste shot inspiratie.