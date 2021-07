Dit mag je vandaag niet missen op de Olympische Spelen: alle ogen op Van der Poel gericht

Judoka Verhagen gaat ‘keihard vechten’ voor medaille

In de Nippon Budokan neemt lichtgewicht Sanne Verhagen het in de eerste ronde op tegen de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser. De Brabantse judoka wist zich pas begin deze maand verzekerd van een olympisch ticket.

Verhagen had zich door teleurstellende resultaten in de aanloop naar de Spelen niet rechtstreeks via de wereldranglijst weten te plaatsen voor Tokio. Uiteindelijk lukte dat wel via een omweg. Verhagen gaat ‘keihard vechten voor een medaille’ liet ze eerder deze maand weten. In Rio 2016 strandde ze in de achtste finales.