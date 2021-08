Dit mag je vandaag niet missen op de Olympische Spelen

Basketbal: Amerika-Frankrijk

04.30 uur

De liefhebber weet het al: de wekker moet op 04.30 uur. Amerika en Frankrijk spelen de finale in Saitama. Wint het ‘dream team’, dat volgens puristen zo niet meer mag worden genoemd, voor de zestiende keer? Of kan Frankrijk stunten en voor het eerst het olympische basketbaltoernooi winnen?

Baanwielrennen: finale madison

09.55 uur

Eén finale-onderdeel vandaag: Yoeri Havik en Jan Willem van Schip komen in actie op de madison, ook wel de koppelkoers. Ze zijn geen torenhoge favoriet, maar op de baan in Izu gebeuren deze dagen wonderlijke dingen met de renners in het oranje. En Van Schip toonde in het omnium al aan goed in vorm te zijn, hij greep maar net naast de medailles. Bij de madison doen zestien landen mee, het gaat om 200 ronden, goed rekenen is een vereist.