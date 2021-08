Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag elf op de Olympische Spelen

Bekkering en Duetz moeten genoegen nemen met brons

Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben hun gouden positie in de klasse 49erFX niet kunnen verzilveren. Het duo moest bij de Olympische Spelen in Tokio genoegen nemen met brons. Ook Duitsland, dat derde lag, ging de Nederlanders voorbij. Het brons voor Bekkering en Duetz betekende de negentiende medaille voor TeamNL. Het Nederlandse duo, tweevoudig wereldkampioen, was de medalrace begonnen als leider in het klassement, samen met Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië. Zij verdedigden hun titel van Rio 2016 met succes.



Halverwege verloren Duetz en Bekkering veel terrein. Het Duitse duo Tina Lutz/Susann Beucke was op dat moment tweede en stond die plek niet meer af. Met de Spaanse regerend wereldkampioenen Tamara Echegoyen en Paula Barcelo Martin vocht het Nederlandse duo om het brons. De negende plaats in de medalrace bleek nog net genoeg voor Duetz en Bekkering.

Na 85 jaar weer olympisch goud voor mannelijke baanwielrenners

De Nederlandse baanwielrenners hebben hun favorietenrol op de teamsprint volledig waargemaakt. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland rekenden in de finale overtuigend af met aartsrivaal Groot-Brittannië en sleepten zo de gouden medaille in de wacht. De Nederlandse mannen wachtten al sinds 1936 op een gouden medaille op de baan. Arie van Vliet, die in Berlijn de kilometer tijdrit won, heeft na 85 jaar eindelijk een opvolger.

Nederland had eerder op de dag ook in de kwalificatie (42,134) en de eerste ronde (41,431) al iedereen achter zich gelaten én het olympisch record verbeterd, al was het verschil met de Britten toen veel kleiner. In de kwalificatie was er nog een plaats in het team voor Matthijs Büchli, die daarna werd vervangen door de wat snellere Hoogland. Büchli moest vervolgens nog smeken om zijn gouden medaille, maar kreeg die uiteindelijk wel.

Waterpolosters moeten nog gaan strijden om vijfde plaats

De waterpolosters zijn uitgeschakeld op de Olympische Spelen. Hongarije bleek met 11-14 te sterk in de kwartfinale. De Nederlandse ploeg moet nu in twee wedstrijden nog gaan strijden om de vijfde plaats, maar daar is voorlopig nog niet heel veel enthousiasme voor te vinden bij de meeste speelsters.

Het is de vraag wat de uitschakeling op de Spelen betekent voor de toekomst van bondscoach Arno Havenga. De 46-jarige Rotterdammer is al ruim vijftien jaar betrokken bij de vrouwenploeg. Als teammanager maakte hij het ‘gouden’ succes op de Spelen van Peking 2008 mee.

Havenga werd daarna assistent en sinds eind 2013 is hij de bondscoach. De waterpolosters misten onder zijn leiding de Spelen van 2016, nadat ze in 2012 hun olympische titel al niet konden verdedigen in Londen.

Bart Deurloo valt en eindigt als zevende in rekstokfinale

Bart Deurloo is in de rekstokfinale als zevende geëindigd. De 30-jarige turner uit Ridderkerk kwam snel ten val, maar probeerde het daarna nog een keer. Die oefening ging een stuk beter, maar zijn afsprong was niet vlekkeloos. Hij werd beoordeeld met een score van 12.266 punten. Vier van de acht turners kwamen tijdens hun oefening ten val. Dat overkwam ook Deurloo, die als laatste aan de beurt was nadat hij zich op zaterdag 24 juli al als achtste had geplaatst voor de finale.



Deurloo reageerde opvallend positief na zijn zevende plek. ,,Ik heb de finale gehaald, een olympische finale. Dat was een droom die uitkwam. Daar mag ik tevreden over zijn. Anderen staan hier niet”, vertelde Deurloo, die lang in de schaduw stond van Epke Zonderland. De Fries haalde de finale vorige week zaterdag niet en liet vandaag bij de NOS zijn licht schijnen op de oefening van Deurloo.

