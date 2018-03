Dit zijn onze paralympische troeven in Pyeongchang

Onder leiding van chef de mission Esther Vergeer gaat het Paralympische Team voor olympische successen in Pyeongchang. Op het programma staan zes sporten: alpineskiën, biatlon, langlaufen, rolstoelcurling, sledge hockey en snowboarden. TeamNL komt in actie bij het alpineskiën en het snowboarden.

Er komen negen Nederlandse paralympiërs in actie. Hieronder een overzicht.

Alpineskiën

Linda van Impelen. 32 jaar. Komt uit Mierlo.

Sinds jongs af aan altijd gek geweest op skiën. Na een auto-ongeluk in 2009 liep ze een dwarslaesie op. Haar passie voor het skiën bleef altijd bestaan. Dit worden haar eerste Paralympische spelen, waar ze zal uitkomen op de disciplines slalom, reuzenslalom, supercombinatie, downhill en super-G. Haar doel is minimaal een gouden medaille op een van de disciplines.



Linda van Impelen.

Anna Jochemsen. 32 jaar. Komt uit Utrecht.

Skiet op één been omdat haar andere been bij de geboorte niet was volgroeid. Dit worden haar tweede Paralympische spelen. Een jaar na de spelen van Sotsji 2014 behaalde ze brons op de supercombinatie op het WK in Canada. Jochemsen, die is geboren in het Zwitserse Manzini, gokt op minimaal een olympische medaille.

Anna Jochemsen tijdens haar training in het Jeongseon Alpine Centre

Jeroen Kampschreur. 18 jaar. Komt uit Leiderdorp.

Kampschreur werd geboren zonder scheenbenen. Vanuit het rolstoelbasketbal kwam hij in het skiën terecht. Dit worden zijn eerste Paralympische Spelen. Hij won drie gouden medailles op het WK van 2017 en wil zijn goede vorm doortrekken in Pyeongchang.



Jeroen Kampschreur.

Niels de Langen. 19 jaar. Komt uit Arnhem.

Al op jonge leeftijd kwam hij in een rolstoel terecht door een bacteriële hersenvliesontsteking. Hij won een bronzen medaille op het WK van 2017. Zijn belangrijkste doel is een goede prestatie neerzetten in Zuid-Korea.

Niels de Langen.

Jeffrey Stuut. 22 jaar. Komt uit Enkhuizen.

Door een hersenbloeding tijdens zijn geboorte werd hij verlamd aan zijn linkerzijde. Op 5-jarige leeftijd maakte hij kennis met het skiën. Op het afgelopen WK in 2017 behaalde hij twee bronzen medailles op de afdaling en de super-G. Zijn droom is goud in Pyeongchang.

Kan er maar niet aan wennen ik in een ander pak dan een trainingspak! Maar wel erg blij mee! #pyeongchang2018 #teamnl #paralympics #paralympicteamnl #roadtopeyongchang2018 #adaptiveathlete #suitsupply #gettingready #cerebralpalsy #spastischfantastisch #proud #dutch #alpineskiing #worldparaski #fila #orange 192 Likes, 7 Comments - Jeffrey Stuut (@stuut95) on Instagram: "Kan er maar niet aan wennen ik in een ander pak dan een trainingspak! Maar wel erg blij mee!..."

Snowboarden:

Bibian Mentel. 45 jaar. Komt uit Loosdrecht.

Zij draagt morgen de vlag tijdens de openingsceremonie en is de nestor van het gezelschap. Negen keer in zeventien jaar werd ze geconfronteerd met kanker. Niets hield haar tegen om te blijven snowboarden. Ze bekroonde haar vechtlust met een gouden medaille tijdens de vorige Winterspelen in Sotsji. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar ze hoopt haar sportcarrière af te sluiten met een gouden plak in Pyeongchang.

Bibian Mentel kust haar gouden medaille die ze behaalde op de Paralympische Spelen van Sotsji 2014

Lisa Bunschoten. 22 jaar. Komt uit Utrecht.

Ze werd geboren met een korter linkerbeen waardoor ze snowboardt met een onderbeen-prothese. Op de vorige Paralympische Spelen werd ze zevende op de snowboardcross en tijdens het WK van 2017 behaalde ze twee zilveren medailles. Goud op de Paralympische Spelen is het grote doel voor de snowboardster.

Lisa Bunschoten

Chris Vos. 20 jaar. Komt uit Noord-Beemster.

Als gevolg van een ongeluk raakte hij op zijn vijfde verlamd aan zijn rechterbeen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al vier wereldtitels op zak en maakte hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut op de Winterspelen in 2014. Zijn doel is een olympische medaille op de disciplines banked slalom en snowboardcross.

Renske van Beek. 28 jaar. Komt uit Den Haag.

Op haar tiende werd ze getroffen door een herseninfarct met als gevolg een verlamming aan haar linkerzijde. Met de nodige vechtlust kwam ze in het snowboarden terecht. Ze maakt haar debuut in Pyeongchang. Haar grootste ambitie is mensen met een lichamelijke beperking kennis laten met snowboarden.

Renske van Beek