Dolblije shorttrackers ontvangen gouden medaille

Eland, doodshoofd, adelaar, tulp of papegaai: dit zijn de mooiste helmen van skeleton

Het is bijna kunst op de skeletonbaan, de helmen van de deelnemers aan de Olympische Spelen in Peking. Ze duiken de diepte in met hun hoofd naar voren, waardoor je als tv-kijker een prachtig beeld krijgt van de meest bijzondere creaties. Van een oog tot een eland en van de tulp van Kimberley Bos tot een ‘gewone’ spiegel en een ode aan de oude generalen van de Han-dynastie. Bekijk hier de mooiste helmen van de Winterspelen.

12 februari