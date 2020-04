Duitse viroloog: Geen garanties voor Olympische Spelen in 2021

VideoDe Olympische Spelen in Tokio zijn een jaar uitgesteld, maar volgens de Duitse viroloog Alexander Kekulé zijn er geen garanties dat de dreiging van het coronavirus in de zomer van 2021 al voorbij is.

,,We hebben geen idee hoe het er dan met het coronavirus voorstaat”, zegt Alexander Kekulé. De professor microbiologie en virologie aan de Maarten Luther-Universiteit trekt bij de Duitse zender ARD dan ook de conclusie dat het houden van de Olympische Spelen in 2021 niet zonder risico is.

Vooral vanwege landen waar de gezondheidszorg minder ontwikkeld is, kan het virus weleens lang onder ons blijven. ,,Natuurlijk kan het gevaar daar altijd vandaan komen”, zegt Kekulé in Sportschau. ,,Zeker bij een evenement als de Olympische Spelen waar mensen van over de hele wereld bij elkaar komen.”

Volledig scherm Alexander Kekulé. © Getty Images

In de wetenschap gaat het nu veel over groepsimmuniteit, wanneer tweederde van de wereldbevolking niet meer vatbaar is voor het coronavirus. De Duitse expert vraagt zich af of dat volgend jaar zomer al het geval is. ,,In maart of april van volgend jaar kan je daar zeker over beslissen. Nu kan dat niet met zekerheid gezegd worden, dat is heel duidelijk.”