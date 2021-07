Duitse wielercoach naar huis gestuurd na racistische uitspraak: ‘Haal die kamelendrijver in!’

video Tom Dumoulin herrijst met prachtig zilver in tijdrit: ‘Ik ben heel trots’

28 juli Tom Dumoulin heeft in Tokio voor een geweldige verrassing gezorgd door naar zilver te snellen in de olympische tijdrit. Er stond geen maat op de gouden race van Primoz Roglic, maar de Limburger heeft aangetoond volledig terug te zijn op het allerhoogste niveau. ,,Het was een moeilijke weg.”