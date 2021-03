Eerste fakkeldrager valt dag voor start van tocht olympische vlam uit

Kruisband gescheurd Nederland­se skiester Jelinkova dag na kwalifica­tie voor Spelen per brancard afgevoerd

17 januari Skiester Adriana Jelinkova komt voorlopig niet in actie. De 25-jarige Nederlandse kwam zondag tijdens een wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora in Slovenië ten val en werd met een brancard afgevoerd. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat ze haar voorste kruisband heeft gescheurd. Wopke de Vegt, technisch directeur van de Nederlandse skibond, heeft dat vernomen van de familie van Jelinkova.