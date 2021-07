Epke Zonderland krijgt vanmiddag groot ontvangst op Olympic Festival

Zonderland maakte gisteren bekend dat zijn carrière definitief voorbij is. De 35-jarige Fries wist zich niet te plaatste voor de finale van de rekstok, maar was toch tevreden over zijn oefening. Daarmee kwam een avontuur van ruim 15 jaar op het hoogste niveau ten einde. In 2012 werd Zonderland op slag een Nederlandse sportgrootheid toen hij in Londen olympisch goud veroverde op de rekstok. Het leverde de turner de titel Sportman van het Jaar op, een eer die hem ook in 2009, 2011 en 2013 te beurt viel. Ook won hij drie wereldtitels.



Direct na de landing op Schiphol wordt Zonderland feestelijk ontvangen bij het TeamNL Olympic Festival op het strand in Den Haag, waar iedereen bij kan zijn. Tijdens zijn vlucht terug vanuit Tokio die om 15.00 uur landt op Schiphol kreeg Remy Bonjasky de kans om de turner het hemd van de lijf te vragen voor Oranje Boven. De clip daarvan zal vanmiddag op deze site verschijnen.



Oranje Boven is een videoserie waarbij bekende verslaggevers Olympische sporters spreken op de KLM-vlucht terug naar Nederland. Remy Bonjasky, Fatima Moreira de Melo en Shelly Sterk vliegen allemaal drie keer met heen en direct weer terug om sporters te interviewen.