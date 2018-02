'Er is niets bijzonders aan mij, ik kan alleen hard skiën'

Lindsey Vonn gaat komende nacht op voor wéér een olympische missie. Ze was er al bij in 2002, in Salt Lake City, als tiener van 17. Nu is ze 33. Klaar voor haar laatste kunstje als beste skiester aller tijden, die komende week zijn bekroning moet krijgen in nog een paar gouden medailles (behalve de Super G ook de afdaling en de combinatie). Dan pas wacht de jacht op Ingmar Stenmark. Vonn heeft de Zweedse superster uit de vorige eeuw in het vizier met meeste World Cup-zeges ooit (81 om 86). ,,Het is een kwestie van tijd'', zei Stenmark vorige maand bij NBC. ,,Als er dan iemand mij voorbij moet, dan Lindsey maar. Wat een superster op ski's, wat een karakter.''

Superster, rolmodel, icoon? Zelf blijft Lindsey Vonn er laconiek onder. In een interview met The Guardian zegt ze vandaag: ,,Er is eigenlijk niets speciaals aan mij. Ik kan alleen hard skiën. De liefde voor mijn sport houdt mij áltijd overeind. Daarom wil ik ook nog niet over stoppen nadenken. Mijn lichaam geeft straks wel aan of ik moet stoppen of niet. Niet mijn hoofd.''

Vonn en haar lichaam. Ze had op zeker het record van Stenmark allang aan flarden geskied als ze niet om de haverklap in de vangnetten was beland, was uitgegleden of zich had gesneden aan kapot gevallen champagneflessen na wéér een succes. ,,Mensen vragen me altijd of al die valpartijen me niet angstig heben gemaakt'', zei ze vorige maand tegen Associated Press. ,,Haal ik de voet van het gaspedaal in de volgende wedstrijd? Ik probeer het risico altijd tot een minimum te beperken, maar hoe je het ook wendt of keert: skiën is een gevaarlijke sport."