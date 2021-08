Femke Bol op kletsnatte baan overtuigend naar finale op 400 meter horden

Femke Bol heeft op overtuigende wijze de finale op de 400 meter horden bereikt. Op een kletsnatte baan in het atletiekstadion van Tokio won ze haar halve finale in een tijd van 53,91.

Omdat vlak voor de start van de 400 meter de hemel openbarstte boven het stadion, waren de omstandigheden voor de atleten buitengewoon lastig. Olympisch debutante Bol leek echter weinig problemen te hebben met de grote plassen op de baan. Met de haar kenmerkende versnelling liep ze na de laatste bocht bij iedereen weg, waardoor ze in de laatste meters de teugels kon laten vieren.

Zaterdag had Bol zich al met speels gemak geplaatst voor de halve finales, door haar serie in 54,43 seconden te winnen. De finale van de 400 meter horden is woensdag om 4.30 uur Nederlandse tijd.

De 21-jarige Bol ontwikkelde zich het afgelopen jaar spectaculair en scherpte meerdere keren het Nederlands record aan. Begin deze maand deed ze dat in Stockholm met een spectaculaire tijd van 52,37 seconden. Slechts drie vrouwen waren ooit sneller op de 400 meter horden.

Onder hen Sydney McLaughlin en Dalilah Muhammad, haar voornaamste concurrenten voor het goud. Ook zij lieten zien in topvorm te zijn. Wereldrecorhoudster McLaughlin won haar halve finale in 53,03, Muhammad was in de andere halve finale met 53,30 eveneens de rest te snel af.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Heel makkelijk

,,Als het regent gaan we meestal binnen trainen”, lachte Bol na haar race. ,,Maar ik ben Nederlands dus ik hoor tegen regen te kunnen. Iedereen heeft er last van. Ik moet zorgen dat ik goed in mijn hoofd blijf. Het ging echt heel makkelijk eigenlijk. Ik voelde weinig verzuring dus dat was fijn.”

Bol had vlak voor haar race genoten van de prestatie van Liemarvin Bonevacia, die de finale op de 400 meter wist te halen. ,,Dat haalde bij mij ook de spanning wel een beetje weg”, zo verklaarde ze de enorme ontspanning in haar lopen. ,,Ik weet niet of ik ooit zo fit was. Ik ben goed, ik ben fit, als ik Dafne zie struggelen met pijntjes..”

,,Over drie jaar is Parijs al, maar ik weet niet hoe ik me in Parijs voel. Daarom probeer ik er nu van te genieten. Of ik een medaille ga pakken? Ik weet nu hoe het is om vierde te worden (na de gemengde estafette, red) en dat wil ik niet nog een keer. Het is en blijft horden: ik raakte vandaag ook een horde. Nu ga ik lekker uitrusten en herstellen.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.