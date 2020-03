Franssen: Ik heb niet al die jaren getraind om het dan maar in het ene jaar te laten gaan

Simpel

,,Voor mij is het heel simpel: in plaats van 28 juli 2020 wordt het 28 juli 2021. Sinds Rio heb ik die datum in mijn hoofd: 28 juli 2020. Al bijna vier jaar lang. Ik zal moeten gaan wennen aan een andere datum. Ik denk dat ik op 28 juli 2020 maar onder een steen ga liggen, al zitten we misschien dan nog steeds met z’n allen in quarantaine. Het is bizar. Gewoon bizar. Al ben ik blij dat het in ieder geval uitstel is, geen afstel. Ik wil gewoon naar de Olympische Spelen. Ik wil die medaille. Als dat niet in 2020 is, dan moet het maar in 2021, punt. Ik heb niet al die jaren getraind om het dan maar in het ene jaar te laten gaan. Ik moet aanpassen en door.”



,,Voor mij maakt het wel verschil in andere zaken. Mijn studie zou ik na de Spelen oppakken, afronden, daar moet ik ook wat voor gaan regelen, want je zit met een speciale termijn natuurlijk. Mijn ouders, schoonfamilie, zus, vriend, allemaal hadden ze al geboekt, want ik zou gaan. Ja, dat is zuur. Ook die vragen krijg je: ik heb ook geen geldboom in de tuin, dit had niemand verwacht. Maar ja, ik hoop dat er nog iets gaat komen, dat ze wel volgend jaar erbij kunnen zijn. We gaan het zien. Ik ben in ieder geval blij dat er nu duidelijkheid is.”