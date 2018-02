Frimpong in La Gazzetta, adrenaline Ter Mors 'tot het dak'

Val Van der Velden 'Heel zielig voor mijn kleine broertje'

5:17 Pechvogel Niek van der Velden heeft volgens zijn oudere zus Laurie (21) de hoop op zijn olympische debuut bij Pyeongchang 2018 nog niet opgegeven. ,,Hij is zelf positief gestemd. 'Je weet hoe het is', zei hij tegen me: 'ik kom hier altijd weer sterker uit'. En ik weet dat hij dat kan. Zo is hij nu eenmaal'', laat de Brabantse een tikje aangeslagen weten.