Geblesseerde Polman in voorlopige selectie voor Olympische Spelen

Eerder deze maand formeerde de Fransman een groep van 35 speelsters, die in aanmerking komen voor een plek in de olympische selectie. Mayonnade heeft de selectie nu teruggebracht tot 22 speelsters. Hij mag over twee maanden veertien handbalsters meenemen naar Tokio, plus één reserve.



Polman scheurde in juli vorig jaar de kruisband in haar rechterknie af en moest een operatie ondergaan. Ze maakte vorige maand haar rentree bij Oranje, maar het ging onlangs weer mis bij een wedstrijd van haar Deense club Esbjerg. Polman kreeg een tik op haar knie en schreeuwde het uit van de pijn. Een operatie bleek niet nodig, maar ze heeft wel schade aan de meniscus van haar rechterknie opgelopen. De 28-jarige Arnhemse werkt op trainingscomplex Papendal aan haar revalidatie.