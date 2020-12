Geen vaccin nodig voor bezoekers van Spelen, sporters regelmatig getest

Dat staat in een interim-rapport waaruit persbureau Reuters woensdag citeert. Sporters die uit andere landen naar Japan afreizen, moeten bovendien bij aankomst een negatieve test kunnen overleggen die niet ouder mag zijn dan drie dagen. In hetzelfde rapport staat dat het ‘niet praktisch’ is bezoekers aan de Spelen te vragen na hun aankomst eerst twee weken in quarantaine te gaan. In de lente volgt er een besluit over het aantal buitenlandse bezoekers dat welkom is tijdens de Spelen.