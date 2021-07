Geestelijk opgeladen Osaka jaagt in haar Japan op goud: ‘Ik voel me weer opgefrist en gelukkig’

Door Arjan Schouten



Regels? Ook in Tokio zijn ze er om overtreden te worden. De mediachef van het Ariake Tennis Park weet even niet meer waar ze het zoeken moet, als de covid proof mixed zone naast het centre court in een warwinkel verandert. De stickers op de vloer en de meters hekwerk blijken niets waard als Japans grootste sporter door de weggestopte afwerkplek van het journaille paradeert. Tientallen journalisten buitelen over elkaar heen alsof Naomi Osaka de enige atleet op Tokyo 2020 is. De coördinatrice schettert dat iedereen naar achteren moet en trekt aan rugzakken, maar geeft al snel op. Geen beginnen aan, beseft ze.