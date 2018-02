Gemengd Koreaans ijshockeyteam verliest oefenpot

Sjinkie Knegt 'Natuurlijk is het gevoel anders'

10:42 Bij de Olympische Spelen in Sotsji was Sjinkie Knegt nog een redelijk anonieme shorttracker in het internationale deelnemersveld. In Gangneung zijn veel ogen gericht op de Nederlander, die vorige maand in Dresden met overmacht de Europese titel veroverde.