Glenn de Blois pakt hoogste eindklassering in aanloop naar Olympische Spelen

Sportbytes Een week na de Spelen: olympiërs genieten van vakantie of denderen juist direct weer door

Vorige week maandag keerden de meeste olympiërs terug in Japan en vorige week dinsdag was er nog de huldiging van alle medaillewinnaars, maar daarna vloog iedereen weer zijn eigen kant op. Op social media plaatsten veel sporters afgelopen weekend weer een foto van hun vakanties of feestjes, of juist van hun nieuwe doelen.

16 augustus