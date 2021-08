Gouden liefdeskoppel Braspennincx en Hoogland: ‘Als iemand het verdiend heeft, is zij het wel’

Jeffrey Hoogland zag op de wielerpiste van Izu zijn vriendin Shanne Braspennincx olympisch kampioen worden op het baanonderdeel keirin . Zelf had hij al een gouden plak te pakken van de teamsprint, vrijdag komt er op de sprint wellicht een medaille bij. ,,Ik ben zo trots dat ik Shanne mijn vriendin mag noemen”, sprak hij. ,,Als iemand het verdiend heeft, is zij het wel.”

Hoogland kent Braspennincx al jaren als teamgenoot, ergens in 2017 kregen ze een relatie. ,,We hebben niet een speciale datum”, lachte de van oorsprong Nijverdaller die in Apeldoorn met haar samenwoont. ,,Misschien is dit succes voor haar meer een verrassing dan voor mij. Ik zag al dat ze ongelooflijk sterk was en dan maakt ze het vandaag af. Dit is echt heel mooi.”

Bekijk hieronder de reactie van Shanne Braspennincx.

Braspennincx (30) kreeg in 2015 een hartaanval die een einde leek te maken aan een veelbelovende sportcarrière. Hoogland: ,,Ik heb dat als teamgenoot meegemaakt. Het is ongelooflijk hoe ze dat achter zich heeft gelaten. Als iemand sterk is en dat onmiddellijk achter zich heeft kunnen laten, is zij het wel. Ze hield de olympische droom in stand. Ik heb nooit iemand zo hard zien werken.”

Hoogland vertelt vaak dat zijn relatie met Braspennincx hem een betere wielrenner heeft gemaakt. Door haar toewijding, haar professionaliteit, zaken waar Hoogland eerder in zijn loopbaan veel minder mee bezig was. ,,Ze is iemand die keihard is voor zichzelf en er alles voor doet, maar ook laat. Maar ze is gelukkig ook heel lief voor mij. Ik ben nog nooit zo trots op iemand geweest.”

Bekijk hieronder de samenvatting van de gouden race.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.