Gouden medailles ver weg bij Team Pursuit: gebrek aan teamgeest achtervolgt Oranje ook in Peking

Door Pim Bijl



Op vrijdag trainen Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong samen op de ploegenachtervolging. Voor het eerst hier in Peking, maar ook voor het eerst deze winter. Buiten spaarzame wedstrijden is het er deze winter in deze formatie niet van gekomen. Een Nederlandse fotograaf wil de drie pratend op de foto zetten. Hij moet zijn best doen, want veel overleg is er niet. Na de rondjes in een treintje op het ijs spoeden ze zich allemaal weer naar hun eigen bankje, met hun eigen coach en eigen kliekje.