Gouden Niek Kimmann: ‘Ik zat net te janken, deze droom deelde ik met Jelle’

Door Arjan Schouten



Die knie. Natuurlijk gaat het nog steeds over die knie. Met het goud om zijn nek is Niek ‘Kniemann’ deze vrijdag even hét verhaal van de Spelen. Het is de vaste dokter van de Nederlandse BMX-ploeg die hem ’s morgens bij het ontbijt al een profetisch appje stuurt: ‘Medailles met een verhaal blijven altijd langer hangen. En het verhaal heb je al...’



Het filmpje van zijn crash, toen er maandag een official over besloot te steken tijdens een training, ging viral. Iedereen zag de beelden. ,,Maar het is ook wel een keer leuk om het nieuws te halen omdat ik goed gefietst heb’’, grinnikt Kimmann, die net zelfs aan Tourwinnaar Bradley Wiggins heeft uit staan leggen hoe het met zijn knie is.