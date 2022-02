Gouden shorttracksters delen de feestvreugde, snowboarder geniet van kerngezond uitzicht

Olympische BytesDe Olympische Winterspelen in Peking zijn onderweg en Nederland is flink op dreef. In de rubriek olympische bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Nederlandse olympiërs, hun aanhang en de buitenlandse sterren. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Morgen komt Melissa Peperkamp weer in actie op de snowboard, om precies te zijn op het onderdeel Big Air. Mocht je haar live in actie willen zien moet je wel de wekker zetten om 02.30 uur, of een avond doorhalen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Melissa Peperkamp (@peperkampmelissa)

Ook Karlien Sleper komt morgen in actie. Ze maakt haar debuut op de Spelen en zal net als Peperkamp om 02.30 uur beginnen. Niet op een snowboard, maar in een monobob. Sleper staat na twee runs zestiende. Hopelijk staat ze een beetje uitgerust aan het vertrek, want aan nachtrust ontbrak het gisteravond nog.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Karlien Sleper (@karliensleper)

Aan het uitzicht zal het morgen niet liggen voor Niek van der Velden, die ook in actie komt op het onderdeel Big Air. Wonderschone natuur en verse sneeuw, wat wil je nog meer? Een snufje Pernis is in China nooit ver weg.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Niek van der Velden (@niekvdv)

Mooi gebaar van Yara van Kerkhof. De shorttrackster feliciteert China en Zuid-Korea dat ze op de voorste rang mochten zitten bij de masterclass van de Nederlandse vrouwen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Yara van Kerkhof (@yaravkerkhof)

Huisfotograaf Pim Ras heeft mooie plaatjes geschoten van de bronzen race van Kimberley Bos. Die blijdschap op het gezicht, dat is toch (net als de foto's) prachtig?

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Pim Ras (@pim.ras.7)

Ook Xandra Velzeboer is - en terecht - maar wat blij met haar gouden medaille. ,,Ben zó trots op het team!”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Xan 🦹🏼‍♀️ (@xandravelzeboer)

Met meer dan 130 kilometer per uur naar beneden op een sleetje en dan heelhuids tot stilstand komen, dát is al een medaille waard. Kimberley Bos kreeg er zelfs een bronzen voor.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kimberley Bos (@kimberleyb0s)

We beginnen natuurlijk met goud, want het is al goud dat blikt in huize Schulting. Suzanne veroverde vanmiddag met Yara van Kerkhof, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma de olympische titel op de aflossing. En dan mag een foto met Bing Dwen niet ontbreken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door SUZANNE (@suzanneschulting)

