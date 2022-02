Hallo Peking: ‘Alle ingrediënten zijn aanwezig voor de grote ontploffing van Sjinkie Knegt’

video Programma vandaag | Kjeld Nuis verdedigt olympische titel op 1500 meter

Kjeld Nuis verdedigt vandaag bij de Olympische Spelen van Peking zijn olympische titel op de 1500 meter. Het is de enige kans op goud voor de 32-jarige Zuid-Hollander, die start in rit 11 tegen de Zuid-Koreaan Kim Min-seok. Vanaf 11.30 uur Nederlandse tijd wordt de 1500 meter gereden in de National Speed Skating Oval.

8 februari