Hallo Peking: ‘Alle ingrediënten zijn aanwezig voor de grote uitbarsting van Sjinkie Knegt’

Video Kjeld Nuis flikt het en prolon­geert olympische titel op 1500 meter, zilver Thomas Krol

Kjeld Nuis heeft in Peking zijn olympische titel op de 1500 meter geprolongeerd. Hij klokte 1.43,21 en was daarmee nipt sneller dan Thomas Krol (1.43,55), die genoegen moest nemen met zilver. Het brons was voor de Zuid-Koreaan Kim Min-Seok (1.44,24).

8 februari