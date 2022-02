Hallo Peking | ‘Er is er maar één die verwoestend hard kan winnen op de 1500 meter’

Domper voor skiërs: afdaling afgelast wegens te harde wind

De afdaling voor alpineskiërs op de Olympische Spelen van Beijing is verplaatst van zondag naar maandag. De organisatie moest het eerste onderdeel van het alpine-programma uitstellen vanwege de aanhoudende harde wind in Yanqing, gelegen op zo’n 200 kilometer van Beijing. In eerste instantie was de starttijd al drie keer verschoven.

