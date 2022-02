Hallo Peking Podcast | ‘De scheidsrechter eet elke dag Chinees’

video Kimberley Bos bezorgt Nederland histori­sche medaille op skeleton

Kimberley Bos heeft in Peking geschiedenis geschreven met een bronzen medaille in het skeleton. Nooit eerder slaagde een Nederlander erin op de Olympische Spelen een medaille te pakken in die sport, tot nu. In de allesbeslissende vierde run verzekerde de Edese zich van de derde plek. Het goud was voor Hannah Neise uit Duitsland, de Australische Jaclyn Narracott pakte zilver.

12 februari