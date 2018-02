Halve Nederlander Hirscher: Carrière niet minder zonder goud

Hirscher is de onbetwiste heerser op de skipistes van de afgelopen jaren; hij won 55 wereldbekerwedstrijden en zes keer op rij de grote kristallen kogel als winnaar van het algemene wereldbekerklassement. Die ene zilveren olympische medaille van de slalom in Sotsji 2014 steekt er magertjes bij af, maar de Oostenrijker met Nederlandse roots - zijn moeder is Nederlandse - maakt zich niet druk in aanloop naar de Winterspelen van Pyeongchang. ,,Goud of geen goud, het verandert mijn leven niet. Ik kan al terugkijken op een geweldige carrière'', aldus de 28-jarige skiër.



Hirscher komt in Zuid-Korea sowieso uit op de slalom en reuzenslalom en doet mogelijk ook de super-G en de combinatie. De teamwedstrijd slaat hij over. Vier kansen op goud. ,,Het zou geweldig zijn en ik ga er ook 100 procent voor, maar het pakt niet altijd uit zoals je wilt. Het kan zomaar zijn dat ik na de Spelen nog steeds maar één zilveren medaille heb. Het zij zo, mijn carrière is er niet minder om.'' Het enige dat Hirscher met zekerheid kan zeggen is dat hij met veel zelfvertrouwen de hellingen in Zuid-Korea aanvalt. ,,Met 55 wereldbekerzeges en zes kristallen kogels op zak kan dat moeilijk anders.''