Handbalsters hebben geen schijn van kans in kwartfinale tegen Frankrijk

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade scoorde slechts drie keer in de eerste elf minuten en zag sterspeelster Lois Abbingh, die in de laatste poulewedstrijd tegen Montenegro nog rust kreeg, al na vijf minuten uitvallen met een hamstringblessure. Na elf minuten stond het al 12-3 voor de Fransen, waarmee al snel duidelijk was dat de regerend wereldkampioen een bijna onmogelijke missie moest volbrengen om nog door te gaan naar de halve finale.



Na de dramatische start begon Nederland langzaam maar zeker toch wat treffers te maken. Dat resulteerde in een 16-10 stand na 25 minuten. Daarna was er een aantal goede reddingen van Rinka Duijndam, de tweede keepster achter Tess Wester, die op deze Spelen niet haar gebruikelijke topniveau haalt. Bij rust keek Nederland toch tegen een 19-11 achterstand aan. Nederland slaagde er in de tweede helft niet in om die achterstand te verkleinen en werd zelfs verder overklast. Frankrijk liep uit naar 29-19 en won uiteindelijk met 32-22. Frankrijk is de wereldkampioen van 2017 en Europees kampioen van 2018. In de finale in Rio verloren de Franse vrouwen vijf jaar geleden van Rusland, dat nu mogelijk weer de tegenstander wordt in de finale.