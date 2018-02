De zus van Van der Velden zat met tientallen andere fans klaar in café Tivoli in Nispen, waar de HAVO-scholier geboren en getogen is, om in de nachtelijke carnavalsuren de verrichtingen van de lokale held gezamenlijk te aanschouwen. De zeventienjarige snowboarder kwam echter tijdens de warming-up voor zijn eerste run op de slopestyle in het Phoenix Snow Park ten val. Hij is met een schouderblessure per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van de kwetsuur is nog niet bekend.

,,Ik vind het wel heel zielig voor mijn kleine broertje. Hij is dan wel al zeventien, maar dat blijft hij toch voor mij. Ik vind het vreselijk voor hem dat hij zijn olympische debuut nu niet heeft kunnen maken. Niek verheugde zich er heel erg op.'' De onfortuinlijke broer en de geschrokken zus hadden even telefonisch contact met elkaar. ,,Hij belde me toen hij in de ambulance zat. Het was een rit van een uur. Niek was heel nuchter. Hij had pijnstillers gekregen. Als de schouder alleen uit de kom is, dan wil hij over anderhalve week op big air alsnog zijn debuut maken. Maar de schouder kan ook gebroken zijn. Ik hoop heel erg van niet. Snowboarden is een gevaarlijke sport, dat zie je nu maar weer.''

Volgens Twan Suykerbuyk, de uitbater van café Tivoli, was de carnavalsstemming even wat minder toen het slechte nieuws over de 'trots van Nispen' doorkwam. ,,Nee, wij zijn niet gelijk dichtgegaan, maar het was wel even een domper. Ik hoop dat Niek het redt en dat hij op big air alsnog in actie kan komen. Hij is jong, sterk en flexibel. Het zou heel mooi zijn als we hem over anderhalve week toch nog samen in het café in de nachtelijke uren aan het werk kunnen zien.''