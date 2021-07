Heemskerk emotioneel na eerste finale: ‘Hartstikke grote overwinning geboekt op mezelf’

Femke Heemskerk heeft haar eerste individuele olympische finale op de 100 meter vrije slag prachtig afgesloten als zesde in 52.79, iets boven haar Nederlands record uit 2015. Op het koninginnennummer kwam ze er in de strijd om de medailles net niet aan te pas. Voor Heemskerk was de finaleplaats echter al meer dan geslaagd. Emma McKeon uit Australië pakte het goud in 51.96, voor Siobhan Bernadette Haughey (HongKong) en Cate Cambell (Australië).

Heemskerk, de Europees kampioene op de 100 vrij, had zich met 52,93 als zesde geplaatst voor de finale. Dat was haar op twee na beste tijd ooit op de 100 vrij. Met 52,69 heeft ze het Nederlands record in handen. Heemskerk zwom al vijf olympische finales als onderdeel van een estafetteploeg, met als hoogtepunten het goud (Peking 2008) en zilver (Londen 2012) op de 4x100 vrij.

De Zuid-Hollandse keerde halverwege als vierde in 25,26, maar kon op de tweede 50 meter niet meestrijden om de medailles. Het zilver ging naar Siobhan Haughey uit Hongkong (52,27), de Australische Cate Campbell pakte brons (52,52). Penny Oleksiak, de Canadese die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro samen met de Amerikaanse Simone Manuel het goud won, tikte als vierde aan in 52,59. Ook de Zweedse Sarah Sjöström was iets sneller dan Heemskerk (52,68).



,,Als je een medaille wint, is dat vooral voor de buitenwereld zodat je kan laten zien: kijk, dit heb ik. Maar dat neemt niet weg dat ik hier een hartstikke grote overwinning heb geboekt op mezelf”, zei Heemskerk met een stralende lach in het Tokyo Aquatics Centre. ,,Ik deed het voor mezelf en ik heb alles eruit gehaald wat erin zat. Daar ben ik gewoon ontzettend trots op.”

Volledig scherm Femke Heemskerk. © ANP

Ranomi Kromowidjojo, de olympisch kampioene van Londen 2012 op het koninginnennummer, bleef al in de series steken. ‘Kromo’ werd in eerste instantie veroordeeld tot een swim-off, maar ze besloot daarvan af te zien en zich volledig te focussen op de 50 vrij. Heemskerk komt ook op dat sprintnummer in actie.

Vlinderslag

Nyls Korstanje plaatste zich niet voor de finale van de 100 meter vlinderslag. De 22-jarige Gelderlander tikte in de tweede halve finale als zesde aan in 51,80 seconden. Het bleek de twaalfde tijd, niet genoeg om zaterdagochtend de finale te mogen zwemmen.

Korstanje had in de series zijn eigen Nederlands record aangescherpt tot 51,54. Hij keerde in de halve finale na 50 meter als tweede, maar op de tweede baan verloor hij wat snelheid. De Amerikaan Caeleb Dressel zwom in de heat van Korstanje met 49,71 weer een olympisch record. Dressel werd een dag eerder olympisch kampioen op de 100 vrij.

Korstanje komt morgen met de gemengde estafetteploeg wel in actie in de olympische finale van de 4x100 wissel. De vlinderslagspecialist vormt dan waarschijnlijk een kwartet met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Femke Heemskerk.

