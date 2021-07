Heemskerk emotioneel na eerste finale: ‘Hartstikke grote overwinning geboekt voor mezelf’

In haar tweede beste race ooit op de 100 meter vrije slag eindigde Femke Heemskerk (33) in de olympische finale als zesde. ,,Een hartstikke grote overwinning voor mezelf.”

Door Natasja Weber



Haar plan klopte, de uitvoering klopte maar het was niet voldoende voor een medaille. Toch was Femke Heemskerk na haar zesde plek in de finale van de 100 vrij de gelukkigste vrouw van Tokio.

In haar eerste olympische finale van haar lange en rijke carrière zwom Heemskerk haar beste race in zes jaar. Na twee banen zwemmen stond er in het fraaie Tokyo Aquatics Centre een tijd van 52,79 seconden op het bord; een evenaring van haar één na beste tijd ooit. In april 2015 zwom ze in twee dagen tijd 52,79 en 52,69 op de 100 vrij.

,,Ik had geluk nodig om op het podium te komen”, zei Heemskerk na haar zesde plek in de catacomben van het zwemstadion. ,,Ik heb er alles uitgehaald wat er in zat. Ik deed het echt voor mezelf en heb heel bewust genoten van de finale. Ik heb geen fout gemaakt in mijn eerste olympische finale. Dat maakt me hartstikke blij en trots.”

Volledig scherm Femke Heemskerk. © ANP

Olympisch record

Een medaille was te hoog gegrepen door de 33-jarige Nederlandse. In een extreem sterk veld zwom de Australische Emma McKeon naar het goud in een nieuw olympisch record van 51,96 seconden. Siobhan Bernadette Haughey won zilver (52,27) en Cate Campbell was de tweede Australische op het podium (52,52).

Heemskerk voelde zich naar eigen zeggen ‘vrij in het lijf’. ,,Ik heb laten zien dat ik weer mijn beste races kan zwemmen. Ik zit 27 honderdsten van het brons. Dat is iets maar niet veel. Kijk, een medaille winnen is vooral leuk om iets tastbaars te kunnen laten zien aan de buitenwereld. Maar voor mij is deze olympische finale een hartstikke grote overwinning voor mezelf.”

