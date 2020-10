Hendriks: ‘Vaccin niet cruciaal voor doorgaan Olympische Spelen’

Door Rik Spekenbrink



Het Internationaal Olympisch Comité heeft bij de Wereldgezondheidsorganisatie afgedwongen dat het 100.000 vaccins tegen coronavirus krijgt om de hele olympische beweging voorafgaand aan de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio te vaccineren. Dat zei de hoofdarts van het Belgische Olympisch Comité vandaag in Het Laatste Nieuws. ,,Vijf grote farmaceuten zijn klaar met hun vaccin en gaan uit van goedkeuring. Ze rollen nu al van de band”, klonk Johan Bellemans optimistisch. Maar lezen we niet steeds dat de meeste kandidaat-vaccins juist in de laatste testfase stranden omdat ze niet veilig genoeg zijn of niet werken? Technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks reageert.