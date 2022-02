Het kan alleen maar beter, mooier en grootser worden voor gouden Irene Schouten: ‘Op naar meer’

Video Irene Schouten maakt favorieten­rol waar en bezorgt Nederland eerste goud op Olympische Spelen

Irene Schouten heeft Nederland het eerste goud op de Winterspelen in Peking bezorgd. De topfavoriete snelde in een olympisch record (3.56,93) op weergaloze wijze naar de winst op de 3 kilometer. In een rechtstreeks duel rekende ze af met de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die verrassend zilver pakte.

5 februari