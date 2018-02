Het verhaal achter de tranen van Marlinde Bloemen, de vrouw van Ted-Jan

Op de baan huilde Ted-Jan Bloemen donderdag de tranen van een man die zojuist de race van zijn leven reed, en op de tribune snikte zijn vrouw Marlinde mee. Dat was niet (alleen) omdat haar man de 10 kilometer won: ze had net gehoord dat het pasgeboren kindje van een van haar beste vriendinnen was overleden. ,,Ik zou de medaille inruilen voor één extra dag voor haar met haar kind.”

In een video-interview na de race zie je dat Marlinde Bloemen op het punt van breken staat. Ze is hevig geëmotioneerd, dat is duidelijk, maar het is niet de dolle vreugde van iemand die net haar echtgenoot naar een historische gouden medaille heeft geschreeuwd. Nu blijkt waarom.

Marlinde deelde haar verhaal met de Toronto Star, een Canadese krant. Tijdens de 5.000 meter krijgt ze een berichtje van een van haar beste vriendinnen, die ze al sinds haar zesde kent. Zij en haar partner waren na jaren proberen eindelijk in verwachting, ze was al 38 weken onderweg. Toen scheurde haar baarmoeder. ,,Het ging helemaal mis met de baby, en de baby overleed”, vertelt een hevig geëmotioneerde Marlinde na de race. ,,Vijf dagen. En net appte ze, om me te feliciteren. Daarom ben ik zo emotioneel.”

Inruilen

Het verhaal komt er met schokken uit. ,,Ik weet dat het een medaille is, en ik weet dat het veel waard is. Maar tegelijk is het helemaal niets waard, snap je? Het is niets waard als… iemand niet gelukkig is, of als iets niet goed is. Ik ben heel blij voor Ted. Maar als het kon zou ik de medaille inruilen voor één extra dag voor hen met hun kindje.”

Terwijl Ted-Jan, een Nederlander die sinds vier jaar voor Canada uitkomt, onder haar op de ijsbaan één van de spectaculairste schaatswedstrijden uit de olympische historie in zijn voordeel beslecht, appt Marlinde met een andere jeugdvriendin. Ook zij heeft van de miskraam gehoord, en van het dramatische overlijden van het baby’tje. Alsof het allemaal nog niet erg genoeg is, moet hun vriendin ook nog eens haar baarmoeder laten verwijderen. Ze zal nooit moeder worden.

,,We kunnen allebei niks doen”, zegt Marlinde. ,,Ook als we bij haar waren, zouden we niks kunnen doen. Maar ik ben hier naar een tempel geweest. En ik geloof niet in God, ik geloof in mezelf, maar ik zat daar, en bad voor de baby, en stuurde het naar haar. Ik weet niet eens bij welke god de tempel hoort. Maar het was alles wat ik kon doen.”

De vriendin met het overleden kindje stuurde Marlinde na de race van Ted-Jan, met wie ze samen in Canada woont, een berichtje. ‘Hij heeft 'm!’, schreef ze, met blije emoticons erbij, van vrolijke ballonnetjes. Marinde keek ernaar, keek naar het ijs, en haar ogen werden nat.