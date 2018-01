Hirscher blijft slaloms winnen

Hirscher schreef de afgelopen weken al de slaloms in Val d'Isère, Madonna di Campiglio, Zagreb en Adelboden op zijn naam. In Wengen, waar hij nog nooit won, was de Oostenrijker met Nederlandse moeder zondag opnieuw een klasse apart. Hij zette in beide runs de beste tijd neer en zegevierde in 1.45,45. Het zilver ging zoals zo vaak dit seizoen naar Kristoffersen (1.46,38), André Myhrer uit Zweden eindigde als derde (1.47,17).