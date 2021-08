Hockeysters blijven op koers voor goud na overtuigende zege in kwartfinales

Van het begin af aan was Nederland de bovenliggende partij in het Oi Hockey Stadium. De Nieuw-Zeelandse vrouwen hadden de poulefase al ternauwernood overleefd en konden in de kwartfinales dan ook weinig tegenstand bieden aan het dwingende spel van de drievoudig olympisch kampioen.



In het eerste kwart was het een fraaie solo van Laurien Leurink die de ban brak. Ze omspeelde twee verdedigsters en legde de bal panklaar voor Lidewij Welten, die eenvoudig kon afronden. Oranje verdubbelde de voorsprong in het tweede kwart: Frédérique Matla benutte een strafbal en maakte zo haar zeventiende doelpunt in de laatste twaalf interlands. Het was bovendien haar achtste treffer op deze Spelen.