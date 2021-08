Hockeysters heersen ook in finale en pakken vierde olympische titel

De hockeysters van Oranje hebben een periode van vijf jaar absolute dominantie bekroond met goud in Tokio. In de finale werd Argentinië met 3-1 verslagen.

Je had de routiniers die er in Peking in 2008 al bij waren en nu de eerste Nederlandse atleten in een teamsport zijn met drie keer goud: Eva de Goede en Lidewij Welten. Er was de veel scorende spits die pas kort voor de Olympische Spelen debuteerde en eigenlijk geen idee heeft wat ze in Tokio allemaal meemaakt: Felice Albers. Er was de strafcornerspecialist die in haar allerlaatste wedstrijd twee keer scoorde: Caia van Maasakker.

Het goud van de hockeysters, na een dominante finale tegen Argentinië (3-1), kende vele verhalen. Het was toch vooral ook de medaille die weer ‘thuis’ kwam. Nederland had sinds het verloren goud, want dat was het vijf jaar geleden in Rio de Janeiro, maar drie duels van de 103 verloren. De EK’s, het WK, de Pro League, alles was voor Oranje. Maar de belangrijkste prijs ontbrak tot deze vrijdag.

Volledig scherm Caia van Maasakker viert alweer haar tweede treffer van de finale. © ANP

Want vijf jaar geleden in Rio de Janeiro ging veel mis. Het was een Oranje met een geweldige generatie topspeelsters als Maartje Paumen, Naomi van As, Ellen Hoog, Eva de Goede en Joyce Sombroek. Maar er hing de nodige spanning om het team. In de halve finale tegen Duitsland, door Nederland ternauwernood gewonnen na shoot-outs, had bondscoach Alyson Annan een black-out. Ze dacht toen de reguliere speeltijd erop zat, dat er nog een kwart te spelen was. Dat werd groot opgepikt in de media, waardoor er nog meer druk kwam te liggen op de finale. Daarin gaf Nederland in de slotfase een 3-2-voorsprong weg en werd er geen shoot-out gemaakt.

Het huidige Oranje heeft weliswaar wat minder van die supersterren, het is wel een collectief zonder één zwakke plek. De organisatie staat als een huis, al jaren. In Tokio straalde de ploeg vanaf de eerste wedstrijd uit dat het eigenlijk onverslaanbaar is. Hockeyend superieur, fitter dan alle andere landen en mentaal niet meer te breken. Dat zelfvertrouwen leek iedereen te voelen en uit te dragen.

Volledig scherm © ANP Ook in de finale zette Nederland meteen het mes op de keel bij ‘Las Leonas’, begin deze eeuw de grote rivaal van Oranje. Maar die ploeg heeft wat aan kwaliteit ingeboet. Nederland kwam op 1-0 door de uitblinkende Margot van Geffen, die een strafcorner van Frederique Matla verlengde. Van Maasakker, bezig aan haar laatste wedstrijd als tophockeyster, zorgde vanuit de strafcorner in een paar minuten tijd voor 2-0 en 3-0. In de laatste minuut voor rust maakte Agustina Gorzelany er wel 3-1 van, maar dat veranderde verder niet veel aan de verhoudingen.

De tweede helft werd niet meer spannend, Argentinië kwam er nog best een keer uit, maar Nederland werd geen moment nerveus. Totale controle had de ploeg van Annan in Tokio. Totdat de klok op nul stond en alle remmen los gingen. Er waren Nederlandse vlaggen, er werd gezonden en gedanst.

Sommige omhelzingen waren intiem en met tranen, andere juist totaal uitzinnig van euforie. Maar allemaal even blij dat het in Tokio allemaal precies zo ging als vooraf uitgedacht. Als alles goed zou gaan, kon er eigenlijk maar één medaille uitrollen. Het moest alleen wel nog gebeuren. Maar het goud stond geen moment op de tocht en werd nog overtuigender gewonnen dan in Peking en Londen.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Volledig scherm © AFP

