Hockeysters ook soepel langs Zuid-Afrika: ‘We groeien in het toernooi’

Nog in hetzelfde kwart zorgde Marloes Keetels uit een strafcornervariant met een intikker voor de 3-0. Felice Albers verlengde in het laatste kwart een voorzet van Maria Verschoor tot in het doel en Verschoor tipte zelf een voorzet van Matla binnen voor de 5-0. ,,We doen wat we moeten doen”, zei Annan. ,,We spelen goed en worden sterker. Soms maken we te veel fouten, maar het gaat verder best goed. We moeten wel meer scoren uit de strafcorners. Daar ligt nog wat werk.”

Verschoor vond dat Oranje goed had gespeeld. ,,We wilden efficiënter zijn en met deze 5-0 tegen Zuid-Afrika is dat goed gegaan. We groeien in het toernooi. In de eerste wedstrijd waren we een beetje zenuwachtig. We willen elke wedstrijd beter worden en richten ons op ons eigen spel. Ik denk dat we nog beter kunnen, maar ben tevreden met hoe we vandaag hebben gespeeld.”



Verschoor was blij met haar treffer. “Het was geen mooie goal, maar het is altijd goed om te scoren. Ik stond op het juiste moment op de juiste plaats.”



De hockeysters hadden eerder gewonnen van India (5-1) en Ierland (4-0).