Hockeysters overklassen Groot-Brittannië en mogen op voor goud

Maria Verschoor zorgde in het derde kwart voor de 3-0 door een strafcorner van Caia van Maasakker van richting te veranderen, Albers zorgde met haar tweede doelpunt van de ochtend voor de 4-0. Giselle Ansley maakte de stand iets draaglijker voor de Britse speelsters, maar met haar negende goal van het toernooi zorgde Frédérique Matla toch weer voor een marge van vier. Zij schoot daarmee een record van Maartje Paumen uit 2008 uit de boeken, door in zeven opeenvolgende wedstrijden op de Olympische Spelen te scoren.



Vijf jaar geleden verloren de hockeysters in de finale van de Spelen van Rio de Janeiro na shoot-outs van de Britse ploeg. Na de reguliere speeltijd was de stand toen 3-3.



In de finale neemt Oranje het vrijdag op tegen Argentinië of India, dat geleid wordt door de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne. De eindstrijd is vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.