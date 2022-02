Hoe Nils van der Poel met een doordachte woordkeuze het Nederlandse team op scherp zette

Rik Spekenbrink



Nils van der Poel is een slimme man. Hij deed in de persconferentie van het Zweedse team vanmiddag alsof hij even goed moest nadenken over zijn woordkeuze. Maar die had hij vermoedelijk al lang bepaald. Waarschijnlijk wist hij zelfs al dat de vraag zou komen. De Zweedse journalist die Van der Poel wees op een vier dagen oud artikel op de website schaatsen.nl, zei ‘door iemand op dat verhaal te zijn gewezen’. Hij had het interview met Sander van Ginkel, bewegingswetenschapper van ‘TeamNL’, uitgeprint bij zich. Keurig in het Engels vertaald, met de spannendste stukken rood omrand. Zoals: ,,Ik probeer zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor onze rijders.” En: ,,Door dingen te benoemen en aan te blijven dringen op aanpassingen die in ons voordeel zijn, krijgen we toch iets meer voor elkaar.” Van der Poel kreeg het A4’tje aangereikt, maar had het stuk al gelezen, zei hij.



Waar het precies over ging? Op de genoemde website, die is gelieerd aan schaatsbond KNSB, stond een interview met de ‘cijfertjesman’ van de Nederlandse schaatsploeg in Peking, Van Ginkel. Erboven stond: ‘Om medailles te winnen moet je soms lobbyen voor kouder ijs’. Van Ginkel vertelde in het interview enthousiast over zijn werk. Zijn voornaamste taak: het meten van de omstandigheden op de schaatsbaan. De temperatuur van het ijs, de luchtvochtigheid, de luchtdruk, enzovoort. Maar het spannende deel zat hem in die ‘dagelijkse lobby’, die ‘buiten het zicht van de camera’s wordt gevoerd’.