Hoeveel medailles mogen we van 'TeamNL' verwachten?

Leeuwinnen knokken zich terug van achter­stand bij besloten oefenduel in Tokio

14 juli De Nederlandse voetbalsters hebben in Japan de besloten oefenwedstrijd tegen Canada met 3-3 gelijkgespeeld. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman kwam op het trainingscomplex in Kamogawa met 3-1 achter, maar knokte zich terug via doelpunten van Jackie Groenen en de ingevallen Lineth Beerensteyn. Vivianne Miedema had in de eerste helft de 1-1 gemaakt.