'Holland House terug naar de kern'

Wat in 1992 in Barcelona begon als ontmoetingsplaats voor Nederlandse sporters en hun families, groeide in ruim 25 jaar uit tot een enorm project.

Met als uitschieter de Olympische Spelen van 2012 in Londen, waar in ruim twee weken tijd meer dan 100.000 Nederlandse sportfans het Holland Heineken House in Alexandra Palace (de locatie waar in december jaarlijks het wereldkampioenschap darts is) bezochten. In Gangneung in Zuid-Korea, op ruim tien uur vliegen van Nederland, heeft het huis weer iets weg van Barcelona.

Quote We rekenen op 300 tot 400 bezoekers per dag. Yvonne de Liefde ,,We gaan terug naar de kern. De Winterspelen zijn natuurlijk kleiner dan de Spelen in de zomer. En het is niet om de hoek deze keer'', legt projectmanager Yvonne de Liefde uit tijdens een rondleiding in resort LaKai Sandpine, gelegen aan de oostkust van Zuid-Korea. Overal zijn mensen aan het werk in de ruimte die normaal gesproken wordt gebruikt voor bruiloften, feesten of vergaderingen.

Het huldigingspodium staat al, de zogenoemde 'legendary lane' is nu nog leeg.

,,Hopelijk komt de muur weer vol te hangen met tegels van Nederlandse medaillewinnaars'', zegt De Liefde, die een team aanvoert van 120 mensen. Een deel van die groep, met name technici, is al sinds 23 januari bezig met de bouwwerkzaamheden. Dinsdag vliegt het laatste deel van de crew naar Zuid-Korea, waar het Holland House vrijdag officieel wordt geopend.

Volledig scherm De opbouw van het Holland Heineken House in aanloop naar de winterspelen in Zuid-Korea. © ANP

In tegenstelling tot nationale huizen van andere landen zijn bij Nederland ook sportfans welkom. ,,Die combinatie is uniek. Wij vinden het belangrijk dat de deur niet alleen openstaat voor officials en atleten. Al hebben we in dit gebouw ook weer een ruimte gemaakt waar sporters met hun families prestaties kunnen vieren of elkaar juist treffen na een teleurstelling'', aldus De Liefde, staand in het midden van de ruimte, waar de bar een plek krijgt.



Zanger Roel van Velzen en oud-schaatser Mark Tuitert, olympisch kampioen in 2010 op de 1500 meter, huldigen in het Holland House de Nederlandse medaillewinnaars. Van Velzen treedt ook een week lang op, net als André Hazes junior en de band Direct.

De maximale capaciteit in LaKai Sandpine Resort is 650 mensen. De Liefde, die ook een leidende rol heeft bij De Vrienden van Amstel Live: ,,De berichten zijn wisselend. We rekenen op 300 tot 400 bezoekers per dag. Een paar avonden zullen we wel boven de 400 uitkomen. Vaak weten mensen uit andere landen ons ook wel te vinden voor een gezellige avond.''